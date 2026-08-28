Bank of Hangzhou hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Hangzhou hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,810 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 18,58 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,49 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at