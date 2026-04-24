Bank of Hangzhou legte Quartalsergebnis vor

Bank of Hangzhou ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Hangzhou die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,88 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Hangzhou 0,940 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 19,06 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Hangzhou 21,42 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at