Bank of Hangzhou präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Hangzhou äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,650 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bank of Hangzhou mit einem Umsatz von insgesamt 18,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at