Bank of Hangzhou stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Hangzhou hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hangzhou 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57,83 Prozent auf 7,64 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,11 Milliarden CNY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,66 CNY. Im letzten Jahr hatte Bank of Hangzhou einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Bank of Hangzhou im vergangenen Geschäftsjahr 31,80 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 58,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Hangzhou 76,73 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,72 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 39,55 Milliarden CNY belaufen.

