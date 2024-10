Bank of Hangzhou veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Hangzhou präsentierte am 22.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,570 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 18,28 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hangzhou 17,59 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at