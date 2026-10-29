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29.10.2026 06:31:29
Bank of Hangzhou: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank of Hangzhou hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 17,80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,55 Milliarden CNY gelegen.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,625 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,42 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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