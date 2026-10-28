Bank of Hawaii Aktie
WKN: 875284 / ISIN: US0625401098
|
28.10.2026 15:18:57
Bank of Hawaii: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Bank of Hawaii (NYSE:BOH) reported net income of $64.3 million as earning asset repricing expanded profit margins. For long-term investors, the bank's ability to expand margins while controlling deposit costs underpins sustainable earnings growth.
Three things management said stand out.
Fixed-rate loans and investment securities are maturing and reearning higher market yields, driving revenue higher without requiring more risk. This dynamic expanded net interest income (NII) -- generally the profit earned from interest on loans minus interest paid on deposits -- to $156.1 million. Net interest margin (NIM), which measures net interest income as a percentage of total earning assets, expanded for the 10th consecutive quarter.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of Hawaii Corp.
|
25.10.26
|Ausblick: Bank of Hawaii verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Bank of Hawaii gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Bank of Hawaii legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Bank of Hawaii zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bank of Hawaii Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Bank of Hawaii Corp.
|70,27
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.