Bank of Hawaii Aktie

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WKN: 875284 / ISIN: US0625401098

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28.10.2026 15:18:57

Bank of Hawaii: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Bank of Hawaii (NYSE:BOH) reported net income of $64.3 million as earning asset repricing expanded profit margins. For long-term investors, the bank's ability to expand margins while controlling deposit costs underpins sustainable earnings growth.

Three things management said stand out.

Fixed-rate loans and investment securities are maturing and reearning higher market yields, driving revenue higher without requiring more risk. This dynamic expanded net interest income (NII) -- generally the profit earned from interest on loans minus interest paid on deposits -- to $156.1 million. Net interest margin (NIM), which measures net interest income as a percentage of total earning assets, expanded for the 10th consecutive quarter.

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