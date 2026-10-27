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27.10.2026 06:31:29
Bank of Hawaii: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank of Hawaii lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 271,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 274,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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