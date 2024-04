Bank of Hawaii öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Hawaii äußerte sich am 22.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,870 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

Bank of Hawaii hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at