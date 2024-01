Bank of Hawaii präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hawaii hat am 22.01.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,720 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 158,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bank of Hawaii 5,48 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,51 Prozent auf 673,63 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 698,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 671,85 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at