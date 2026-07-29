Bank of Hawaii präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hawaii hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 269,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at