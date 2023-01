Bank of Hawaii präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of Hawaii hat am 23.01.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 181,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,0 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,48 USD gegenüber 6,25 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 698,10 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 668,64 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 5,58 USD sowie einen Umsatz von 709,36 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at