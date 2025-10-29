Bank of Hawaii präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of Hawaii hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bank of Hawaii mit einem Umsatz von insgesamt 273,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at