Bank of Hawaii: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of Hawaii gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,850 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent auf 271,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,63 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,07 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at