|
27.01.2026 06:31:28
Bank of Hawaii: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bank of Hawaii gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,850 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent auf 271,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,63 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,07 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!