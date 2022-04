Bank of Hawaii: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Hawaii hat am 25.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 168,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at