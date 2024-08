Bank of Idaho: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Idaho äußerte sich am 06.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 15,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at