22.01.2026 06:31:28
Bank of India Dematerialised: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank of India Dematerialised hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,18 INR, nach 5,79 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 213,79 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of India Dematerialised 200,98 Milliarden INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
