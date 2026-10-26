Bank of India Dematerialised öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of India Dematerialised hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,37 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at