Bank of India Dematerialised: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank of India Dematerialised stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 6,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of India Dematerialised noch ein Gewinn pro Aktie von 5,72 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 228,53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 219,34 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 22,64 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bank of India Dematerialised ein Gewinn pro Aktie von 20,97 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 856,50 Milliarden INR gegenüber 800,50 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at