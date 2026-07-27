Bank of India Dematerialised stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of India Dematerialised hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,25 INR gegenüber 4,02 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Bank of India Dematerialised hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227,12 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at