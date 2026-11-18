Bank of Innovation,Inc Registered hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 211,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Innovation,Inc Registered 126,23 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,61 Prozent auf 2,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,94 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 464,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 339,99 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,87 Prozent zurück. Hier wurden 12,01 Milliarden JPY gegenüber 12,37 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at