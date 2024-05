Bank of Innovation,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Innovation,Inc Registered stellte am 14.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 108,82 JPY gegenüber 273,30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,64 Milliarden JPY, gegenüber 5,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at