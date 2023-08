Bank of Innovation,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Innovation,Inc Registered hat am 10.08.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -50,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 597,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at