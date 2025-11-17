Bank of Innovation,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Innovation,Inc Registered lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 126,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 339,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 224,59 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 13,62 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 12,37 Milliarden JPY.

