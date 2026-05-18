Bank of Innovation,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Innovation,Inc Registered gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 128,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -15,490 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,87 Prozent auf 2,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,05 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at