Collector AB Aktie
WKN DE: A14USF / ISIN: SE0007048020
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10.11.2026 06:00:11
Bank of Italy crackdown aimed to hobble public sector debt collector
Regulatory pressure on BFF weighed on share price and has left bank vulnerable to opportunistic investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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