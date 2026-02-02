Bank of Iwate hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Iwate lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 127,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 118,59 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 15,10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at