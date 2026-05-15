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15.05.2026 06:31:29
Bank of Iwate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bank of Iwate präsentierte am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,77 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 129,40 JPY. Im Vorjahr waren 101,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 59,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46,88 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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