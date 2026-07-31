Bank of Iwate präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of Iwate präsentierte am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 50,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Iwate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at