Bank of Iwate stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Iwate ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Iwate die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 125,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Iwate ein EPS von 79,10 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at