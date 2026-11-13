Bank of Iwate stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Iwate präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 37,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 17,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Iwate 15,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at