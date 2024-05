Bank of Iwate verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Iwate hat am 14.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Iwate ein EPS von 9,22 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,69 Prozent auf 10,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 245,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 310,32 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 42,22 Milliarden JPY – eine Minderung um 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44,45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at