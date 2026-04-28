Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
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28.04.2026 10:19:15
Bank of Japan holds rates and raises inflation forecast on Iran war turmoil
Three members dissent as central bank warns growth likely to slow and corporate profits to sufferWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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|Bank of Japan
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