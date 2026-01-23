Bank of Japan Aktie

Bank of Japan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 04:32:05

Bank of Japan keeps rates steady, raises growth and inflation forecasts

[TOKYO] The Bank of Japan kept interest rates steady on Friday and raised its economic and inflation forecasts, signalling its readiness to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of Japan

mehr Nachrichten