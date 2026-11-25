Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
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25.11.2026 01:49:29
Bank of Japan likely to lift rate to 2% by mid-2027, ex-board member says
Sakurai expects the BOJ to hike again on Dec 18Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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