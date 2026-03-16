Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
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16.03.2026 06:21:26
Bank of Japan likely to stand pat as Iran war muddles outlook, sustain rate-hike bias
The central bank is set to maintain short-term interest rates of 0.75 per centWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Bank of Japan
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