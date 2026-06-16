Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
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16.06.2026 05:39:56
Bank of Japan raises interest rates to 31-year high in widely expected move
It was the first rate increase since December and brought the BOJ’s policy rate to levels unseen since 1995Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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