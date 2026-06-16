Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
|
16.06.2026 09:43:45
Bank of Japan raises rates in response to inflation risks
BoJ notes that pass-through of high oil prices ‘progressing at a relatively fast pace’ through Japan’s economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!