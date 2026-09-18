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18.09.2026 05:26:05
Bank of Japan raises rates to 31-year high after Fed move
Central bank cites inflation risks as it lifts interest rates by 0.25 percentage points to 1.25%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Aktien in diesem Artikel
|Central Bank Corp
|30,00
|0,00%
|RISE Inc.
|27,00
|3,85%