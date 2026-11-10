Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
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10.11.2026 11:13:22
Bank of Japan rate debate switches to pace and timing of future hikes
Summary of opinions from the BoJ’s October meeting shows greater caution than the decision to hold rates suggestsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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