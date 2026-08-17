Bank of Japan Aktie

Bank of Japan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006

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17.08.2026 06:47:37

Bank of Japan should raise rates at every meeting, ex-currency chief says

Traders see a 79% chance of a hike when the BOJ’s board meet on Sept 18Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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