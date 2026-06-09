Bank of Japan Aktie

Bank of Japan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006

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09.06.2026 09:01:08

Bank of Japan to consider pausing bond taper next fiscal year: sources

It is also expected to raise its short-term policy rate to 1 per cent from 0.75 per cent at next week’s meetingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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