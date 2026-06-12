Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
|
12.06.2026 13:43:21
Bank of Japan to consider pausing bond taper next fiscal year, sources say
The BOJ is also expected to raise its short-term policy rate to 1 per cent from 0.75 per cent at next week’s...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!