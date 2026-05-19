Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
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19.05.2026 17:05:07
Bank of Japan to move ahead with a rate increase in June
Read the BoJ’s May forecast from the FT’s Monetary Policy Radar teamWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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