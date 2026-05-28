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28.05.2026 06:31:29
Bank of Jerusalem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bank of Jerusalem hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 ILS gegenüber 0,650 ILS im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,0 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 414,8 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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