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25.11.2026 06:31:29
Bank of Jerusalem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bank of Jerusalem hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,840 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Bank of Jerusalem im vergangenen Quartal 423,6 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Jerusalem 502,3 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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