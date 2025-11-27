Bank of Jerusalem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Jerusalem hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Bank of Jerusalem hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 502,3 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 475,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at