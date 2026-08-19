Bank of Jerusalem: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of Jerusalem präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Bank of Jerusalem hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 ILS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 524,4 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 506,7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at