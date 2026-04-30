30.04.2026 06:31:29

Bank of Jiangsu stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Jiangsu gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Jiangsu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,61 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 36,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,76 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Jiangsu 1,65 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 163,82 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 156,86 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,81 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 87,03 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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