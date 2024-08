Bank Of Jordan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank Of Jordan hat am 05.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 JOD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Jordan ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 JOD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,67 Prozent auf 57,8 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,2 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

